Amica.it - Questo vestito di Ferragamo è il più desiderato dalle celeb

Leggi su Amica.it

Ilche negli ultimi mesi ha catturato l’attenzione dellearriva dalla collezione P/E 2025-2026 di. Caratterizzato da uno scollo asimmetrico,capo è emblema di una femminilità contemporanea.Per partecipare al concerto per il 50esimo anniversario del Saturday Night Live, Emily Ratajkowski ha indossato il mini dress coordinato con delle décolleté a punta. A distanza di poche ore, Hailey Bieber ha scelto un modello simile in pelle con scollo sagomato e un pannello laterale sovrapposto. Infine sandali open-toe e clutch. Nel video di Amica.it, si scopre come Dua Lipa ha abbinato l’abito in pelle di.Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdiè il piùAmica.