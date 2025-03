Panorama.it - Quelli che si operano prima ancora di curarsi

«Mai lasciare un chirurgo solo con il paziente, ti giri un attimo e lo sta già portando in sala operatoria per tagliarlo» ci racconta sorridendo ilrio di un grande Pronto soccorso, che tiene alla sua incolumità e al buon rapporto con i colleghi e chiede di restare anonimo. Ma battute a parte, e gli screzi tra internisti e chirurghi che fanno parte della vita ospedaliera, in corsia il problema della troppa chirurgia esiste da sempre. E può avere conseguenze pesanti sia sulla qualità di vita dei pazienti che sulle finanze pubbliche. I dati e gli studi sono trasversali, interessano quasi ogni tipo tra gli interventi più comuni e non riguardano solo l’Italia, bensì tutti i Paesi occidentali. Dalle protesi all’anca alle ernie del disco, dagli interventi alla tiroide all’asportazione dell’utero fino alla colecistectomia o alla chirurgia bariatrica per perdere peso (anche se ormai esistono farmaci efficaci che possono aiutare gli obesi senza il ricorso al bisturi), non c’è quasi campo chirurgico che non sia in crescita.