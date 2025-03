Lanazione.it - Quelli che resistono. I negozi storici del centro: "Ci sono tante difficoltà"

di Mario Ferrari PISA Secondo il report di Confcommercio, Pisa ha perso dal 2012 mediamente 22l’anno. Oltre a coloro che se neandati, ciancheche. Persone con un volto e una voce che, ogni giorno, si svegliano al mattino per aprire la saracinesca della loro attività e offrire un servizio indispensabile per i pisani, nonostate tutte le. Ma come invertire questa tendenza? Per l’imprenditore Alessandro Trolese la priorità è "la sicurezza, una vera e propria emergenza giornaliera. Per il resto, bisogna fare di più per promuovere Pisa come destinazione turistica e individuare politiche che incentivino una maggiore frequentazione delstorico da parte di visitatori e turisti". Secondo Daniela Petraglia de La Pergoletta: "La città soffre di una forte stagionalità, soprattutto mesi invernali durante i quali sarebbe necessario pensare a nuovi eventi.