Ilrestodelcarlino.it - Quartiere Centro Urbano. Valvole, chicane e sosta: gli assessori in ’difesa’

È stata molto partecipata e animata l’assemblea del consiglio delche si è svolta martedì sera con la partecipazione del vicesindaco Christian Castorri e dell’assessore Luca Ferrini. L’ordine del giorno prevedeva un confronto su ‘soste vietate, controlli e gestione operatività degli ausiliari del traffico e nuovo disciplinare ZTL’. Ancora prima che iniziasse la riunione è andata in scena la protesta di una decina di residenti nel primo tratto di via Roversano, dal Ponte Vecchio al ristorante I Maceri che subirono gravissimi danni nell’alluvione del maggio 2023 causati soprattutto dal riflusso dell’acqua del fiume Savio dai condotti fognari sprovvisti didi non ritorno. Un censimento effettuato nell’ottobre scorso dal Comitato degli alluvionati evidenziava che nel tratto dai Maceri al ponte della Ferrovia c’erano sei scarichi privi di valvola e altri sei che non si riusciva a capire se la valvola c’era oppure no, ma non risulta che il Comune abbia fatto controlli.