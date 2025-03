Ilgiorno.it - Quanto costano e quando aprono le nuove terme De Montel: il regno del benessere nelle ex scuderie di San Siro

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – All’interno, a un certo punto, ci si imbatte in una sala relax chiusa da una grande porta di legno e chiamata “La stalla”. Sì, perché qui,exDe, una volta alloggiavano i cavalli pronti a gareggiare negli ippodromi del Galoppo e del Trotto. Poco più di cento anni dopo la realizzazione di quellein stile liberty, fatte costruite dal nobile banchiere Giuseppe De, lo storico immobile si è trasformatoMilano De, che apriranno ufficialmente al pubblico martedì 1° aprile. Milano svela ledeUn gigantesco parco& SPA Italia e Fondo Infrastrutture per la Crescita – Esg del Gruppo Azimut – che ha finanziato con 57 milioni di euro l’acquisto, il restauro conservativo delle exe la trasformazione della struttura di via Achille, proprio davanti allo stadio di San– assicurano che le Desono il più grande parco termale urbano naturale d’Europa: oltre 16 mila metri quadrati di superficie – di cui 6 mila mq al coperto e 10 mila mq all’aperto tra corte e aree verdi – interamente dedicati ale alla rigenerazione urbana, visto che il progetto è nato nell’ambito del concorso internazionale “Reinventing Cities“ del 2017 voluto dal Comune.