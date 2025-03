Cultweb.it - Quanto bisogna essere veloci a mangiare? Meno è, meglio è

lentamente è una pratica spesso sottovalutata, ma supportata da numerose ricerche scientifiche. Il ritmo con cui si consumano i pasti influisce direttamente sulla digestione, sul senso di sazietà e persino sulla salute metabolica. In un mondo sempre più frenetico, rallentare durante i pasti può portare benefici significativi.Uno studio pubblicato sul Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics ha dimostrato che chi mangia più lentamente tende a consumarecalorie rispetto a chi ingurgita velocemente il cibo. Questo avviene perché il cervello impiega circa 20 minuti per ricevere i segnali di sazietà dallo stomaco.in modo affrettato può quindi portare a un consumo eccessivo di cibo prima che il corpo riesca a segnalare il senso di pienezza.Una tavola imbandita con cibo (fonte: Unsplash)Un altro aspetto cruciale riguarda la digestione.