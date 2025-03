Ilfattoquotidiano.it - “Quanta erba fumi?”. La domanda all’ex Juve Huijsen: “Non posso farci niente, ho preso da mia mamma”

Unadecisamente particolare. Il siparietto social tra l’influencer Papa Pincus e il calciatore del Bournemouth Deanha chiarito una volta per tutte lache molti tifosi spagnoli, dopo averlo visto esordire con la maglia delle Furie Rosse, si sono posti: come mai l’ex calciatore dellantus ha sempre quell’espressione degli occhi? Scherzosamente, Papa Pincus gli hato: “?”. E il calciatore ha risposto: “A tutti quelli che mi guardano e si fanno la stessadico: se ho uno sguardo del genere, gli occhi assonnati per intenderci, è perché li ho ereditati da mia madre. Sono nato così, non. E oltretutto non ci è consentito assumere“.Anche se sembra avere lo sguardo perennemente assonnato, Deanè molto sveglio.