Lanazione.it - Quando le vittime si raccontano. A scuola contro il bullismo: "Chi subisce deve essere aiutato"

Nelle due sale del cinema Splendor 280 studenti circa delle scuole del territorio, gli istituti comprensivi Libero Andreotti e Rita Levi Montalcini, e gli istituti superiori Sismondi-Pacinotti, Lorenzini, Marchi-Forti e Anzilotti, sono stati protagonisti della terza edizione di ’Un’unica voceil’, evento nato per sensibilizzare su un tema che, negli ultimi anni, ha dominato le notizie di cronaca. I ragazzi si sono scambiati nelle due sale del cinema, la Rossa e la Blu, per ascoltare le testimonianze degli esperti, di chi ha subito forme die cyber. "Sono rimasto emozionato e colpito dalla risposta dei ragazzi – commenta Fabio Conti, referente per ildel Sismondi-Pacinotti – sia i più piccoli che i più grandi hanno quasi assediato con domande e osservazioni gli esperti".