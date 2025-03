Spettacolo.periodicodaily.com - Quando l’amore stringe troppo, non è più amore: “Maledetto Cuore” di Mariateresa

Non tutto ciò che chiamiamolo è davvero., la voce pantesca che ha già emozionato pubblico e critica con la sua finezza interpretativa, lo sa bene e nel suo nuovo singolo, “”, ci regala un’istantanea di tutte quelle storie in cui il confine tra passione e possesso diventa pericolosamente sottile.Una riflessione sulle relazioni tossichepuò assumere molte forme, ma non tutto ciò che chiamiamoè genuino., la talentuosa artista proveniente da Pantelleria, torna con il suo nuovo singolo “”, un brano che affronta in modo profondo e sincero il tema delle relazioni tossiche. Con questo pezzo, l’artista offre un’istantanea di storie in cui il confine tra passione e possesso diventa pericolosamente sottile. Scopri di più su Spotify.