Quando i Mondiali di pattinaggio artistico 2025 oggi in tv | orari programma 27 marzo streaming italiani in gara

, giovedì 27, si assegnano le prime medaglie ai Campionatidi, rassegna quest’anno in scena sul ghiaccio della TD Garden di Boston, negli Stati Uniti. In occasione della seconda giornata di competizioni assisteremo allo short program individuale maschile e al libero delle coppie d’, il cui responso determinerà anche parte delle qualificazioni per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 16.00 E ALLE 23.15Il day-2 si aprirà con una vera maratona: alle 16:00 italiane scenderanno in pista infatti gli atleti del singolo maschile, pronti a misurarsi in unadalla bellezza di trentotto partecipanti, tra cui due rappresentanti della Nazionale italiana: stiamo parlando di Daniel Grassl e Nikolaj Memola (al debutto in campo iridato), entrambi motivati a partire con il piede giusto.