Dilei.it - Quando i bambini hanno paura del buio: cosa fare per aiutarli

Ladel, nota anche come nictofobia, è una delle fobie più comuni nei. Le sue radici si perdono nella notte dei tempi,, come vedremo più in fondo, le ragioni alla base erano piuttosto concrete. Proprio per la comunedelchemoltissimie bambine, su di essa si sono espressi autorevoli conoscitori dell’inconscio e/o dell’infanzia.Fonte: iStockUna routine serale per affrontare ladeldelci dicono gli espertiJean Piaget, noto psicologo svizzero vissuto nella prima metà del XX secolo, affermava che iattraversano una fase in cui l’immaginazione gioca un ruolo centrale nella percezione della realtà. Questo significa che il, eliminando riferimenti visivi, favorisce la proiezione di paure inconsce e fantasie spaventose.