Quando è la partita? Data ora di kickoff posizione come Man United e Tottenham mirano a Bilbao

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-26 21:58:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Dopo la tripletta di Ademola Lookman nel decisore della Europa League della scorsa stagione, i finalisti del 2024/25 speraranno in altri momenti di magia in quantoa succedere ad Atalantacampione e garantire il calcio della Champions League nel 2025/26, indipendentemente dalla loroin campionato.Le squadre spagnole hanno dominato la competizione daè stata rinominata dalla UEFA Cup alla Europa League nel 2009, con i club di LA Liga che trionfano in nove anni su 15.Cinque di queste vittorie sono arrivate per il Siviglia e tre per l’Atletico Madrid, mentre anche Villarreal, Chelsea, Porto, Manchestered Eintracht Frankfurt hanno sollevato il trofeo durante quel periodo.