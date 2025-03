Lettera43.it - Quali sono i Paesi europei con gli automobilisti più spericolati

Leggi su Lettera43.it

Un recente studio condotto da Vignetteswitzerland.com ha rivelatocon glipiù. Analizzando parametri chiave come il tasso di mortalità stradale, la guida in stato di ebbrezza e l’uso del telefono al volante, emergono dati preoccupanti su Lettonia, Austria e Grecia.Il metodo dello studioLa classifica di Vignetteswitzerland.com. Lo studio ha analizzato sei fattori principali: il tasso di mortalità stradale, la guida in stato di ebbrezza, l’eccesso di velocità in autostrada, la guida in stato di sonnolenza, l’uso del telefono al volante e il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. I dati provengono dalle statistiche ufficiali della Commissione europea e dall’E-Survey of road users’ attitudes (Esra) dell’Istituto Vias.Lettonia: il Paese con glipiùLa Lettonia guida la classifica con un punteggio di 75,83.