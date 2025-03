Spazionapoli.it - Quale futuro per Lucca? Arriva una doccia gelida per il DS Manna: cosa sta succedendo

Leggi su Spazionapoli.it

Il Napoli continua a seguire Lorenzo. Intanto, però, il club azzurro è costretto a fare i conti con una notizia “dolorosa” notizia. Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Sebbene la stagione non sia ancora terminata, il club azzurro starebbe già pensando al. Tra i lavori quotidiani c’è senza dubbio il mercato, attraverso ilsarà necessario costruire una rosa all’altezza. Antonio Conte ha ambizioni molto elevate, motivo per ilservirà ingaggiare profili già pronti a palcoscenici importanti. A tal proposito, nelle ultime settimane, il nome di Lorenzoè stato accostato al club partenopeo.Occhio alla concorrenza per: sirene dalla Premier LeagueIl Napoli continua ad essere sulle tracce di Lorenzo. La stagione in corso sta consacrando l’attaccante dell’Udinese come uno dei migliori nel suo ruolo.