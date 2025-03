Quotidiano.net - Putin vara il sottomarino nucleare Perm, nato per lanciare i missili ipersonici Zircon

Roma, 27 marzo 2025 - Mentre negozia la pace con l'Ucraina,pensa alla guerra che verrà, così oggi il presidente presidente russo ha dato l'ok al varo del nuovissimoda crociera "". Un'arma micidiale se si tiene conto che sarà il primo vettoreanente dei devastanti: “Lo autorizzo” Sui media russi lo zar è apparso in collegamento video durante la cerimonia di varo deldichiarando: "Lo autorizzo". Ilclasse Yasen, è il fiore all'occhiello del Progetto 885M per i nuovi sottomarini russi a propulsione(SSGN). Vettoreanente deiProprio per il fatto che sarà il primo vettore standard del missile da crociera ipersonicoil suo design sarà leggermente diverso dai suoi predecessori, si legge nei documenti.