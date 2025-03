Liberoquotidiano.it - "Putin sta per morire": la rivelazione choc sullo zar

morirà presto, è un dato di fatto. E tutto finirà". Volodymyr Zelensky non ha dubbi nel profetizzare l'esito del conflitto tra Mosca e Kiev. Il presidente ucraina, rispondendo a una domanda posta da un gruppo di giornalisti di diverse testate compresa la Bbc, si è espresso chiaramente sul leader del Cremlino. Il riferimento - ovviamente - è all'età avanzata dello zar: 72 anni. In un'intervista rilasciata a Le Figaro, Zelensky ha spiegato che la Russia si sta preparando ad attaccare altre due regioni ucraine, Sumy e Kharkiv, e sta cercando di guadagnare tempo per farlo. "Posso confermare chesta cercando di guadagnare tempo e si sta preparando per un'offensiva di primavera. Stiamo osservando i preparativi per questa prossima operazione. Abbiamo condiviso informazioni con i nostri alleati.