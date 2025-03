Lapresse.it - Putin: “I piani di Trump per annettere la Groenlandia sono seri”

“Gli Stati Uniti progettano da tempo dila“. Lo ha affermato il presidente russo Vladimircommentando idi Donald. Lo riporta Ria Novosti. “Stiamo parlando di, che hanno radici storiche di lunga data. E’ ovvio che gli Usa continueranno a promuovere sistematicamente i propri interessi geostrategici, politico-militari ed economici nell’Artico“, ha detto il leader del Cremlino durante una conferenza a Murmansk dedicata all’Artico.: “Aumenteremo nostra presenza militare nell’Artico”L’importanza dell’Artico per la Russia e il mondo sta crescendo, il che sta portando a un’intensificazione della lotta geopolitica per le posizioni in questa regione. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir, citato da Ria Novosti. “È ovvio che il ruolo e l’importanza dell’Artico stanno crescendo sia per la Russia che per il mondo intero.