Thesocialpost.it - Putin accusa gli Usa: “Trump ha già pronti i piani di annessione della Groenlandia”

Leggi su Thesocialpost.it

In un intervento che ha suscitato preoccupazione a livello internazionale, il presidente russo Vladimirha dichiarato che lapotrebbe essere oggetto didida parte degli Stati Uniti. Secondo, non si tratta di una mera esagerazione o di un «discorso stravagante»nuova amministrazione americana, ma di un progetto serio, come riporta l’agenzia Interfax. Il presidente russo ha sottolineato che gli Stati Uniti avrebbero già manifestato l’intenzione di intensificare il controllo sulla regione artica, un’affermazione che potrebbe scatenare nuove tensioni geopolitiche, in particolare nella zona che da sempre interessa la sicurezza nazionale russa.Nel frattempo, sul fronte ucraino, le notizie non sono altrettanto rassicuranti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che, secondo fonti di intelligence ucraina, la Russia sta preparando nuove offensive nelle regioni di Sumy, Kharkiv e Zaporizhia.