Pulizia straordinaria alla Darsena Viareggio | recuperati relitti e rifiuti pericolosi

Accompagnata dal canto dei gabbiani in sottofondo, si è svolta ieri ladella. Dquale sono state ripescati, oltre a quattro vecchi pneumatici, spesso usati anche come parabordi; diversi metri di cime perse in mare; reti da pesca; una nassa; una tanica in plastica “colonizzata“ dalle specie che resistono negli scali portuali (da lì è emersa anche una piccola stella marina) e delle lastre probabilmente in eternit, anche trerimasti inabissati per chissà quanto tempo. E nel dettaglio un pattino, un pedalò e un motoscafo Boston Whaler con motore fuoribordo. Questo il frutto della “caccia“ aiin porto promossa da Marevivo Toscana, con il coordinamento di Marina Gridelli, e inserita nell’ambito del mese Zero Waste, voluto dall’amministrazione comunale, e organizzata in sinergia con l’Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto, Sea Ambiente e Sea Risorse e con il contributo del distretto Rotary 2071 e la collaborazione di Soveco.