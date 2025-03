Ilfattoquotidiano.it - Provocatore, geniale, indimenticabile: Oliviero Toscani rivive in un “romanzo musicale” al Campus Reti

Non una mostra, non una conferenza, ma un “”. Così ilcelebra, affidando al critico Nicolas Ballario e ai musicisti Rodrigo D’Erasmo ed Enrico Gabrielli il compito di raccontare il genio (e le controversie) del grande fotografo. Domani, venerdì 28 marzo, l’azienda-museo di Busto Arsizio aprirà nuovamente le sue porte per un appuntamento speciale del ciclo “Lives“, dedicato a, il maestro indiscusso della comunicazione visiva, scomparso lo scorso 13 gennaio. Non una semplice commemorazione, ma un vero e proprio “”, una performance che intreccia narrazione e musica per evocare non solo la vita e la carriera del fotografo, ma soprattutto “il germe artistico che diede il via alla sua lunga carriera” e la sua “anima inquieta, provocatoria e visionaria”.