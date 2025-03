Anteprima24.it - Provincia, 28 milioni per svuotare discariche vicine alla Reggia Carditello

Tempo di lettura: 2 minutiVentottodi euro perdue storichedel Casertano, “Marruzzella 1 e 2”, situate nel territorio del comune di San Tammaro (Caserta), testimonianza delle emergenze rifiuti che si sono vissute in tempi recenti in Terra di Lavoro, sorgendo peraltro a poca distanza dellaBorbonica di. E’ il progetto “Landfill Mining” delladi Caserta, presentato proprio, divenuta nel frattempo simbolo di rinascita di un territorio in cui però i segni del degrado sono ancora visibili.“Con il progetto di Landfill Mining – spiega il presidente delladi Caserta, Marcello De Rosa – ladi Caserta si colloca all’avanguardia non solo nel Sud Italia, ma anche a livello nazionale ed europeo. Grazie a tecnologie innovative egestione di un’enorme quantità di rifiuti – ben 2di metri cubi – si apre una nuova fase per la sostenibilità ambientale”.