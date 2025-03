Prove Invalsi studenti terza media al via l’1 aprile. Sono requisito di ammissione all’esame

Leggi su Orizzontescuola.it

Da martedì 1al via le2025 per glidi(grado 8). Leper le classi non campione andranno avanti fino al 30. Le classi campione - cioè le classi scelte come rappresentative del sistema scolastico italiano e i cui risultati servono come riferimento - svolgono ledall'1 al 4.L'articoloal via l’1di