Ilgiorno.it - Prove di futuro fra studenti e l’AI. Gli obiettivi sulla sostenibilità

Attorno ai tavoli, giovani di scuole superiori di Brescia, Monza e Mantova. Alle loro spalle, ragazzi e ragazze poco più grandi di loro, amministratori locali ed esperti di altissimo livello, a fare da coach e supervisori. Sui monitor del loro computer, la piattaforma che mette l’Intelligenza artificiale a servizio dello sviluppo sostenibile.dinell’Hackathon internazionale organizzato da Iaia Italia e l’Unicef (q-Hack5.0), che si chiude oggi alla Fiera di Montichiari e, in contemporanea, in Ucraina, Tunisia, Romania e Repubblica Ceca, ma che apre una road map che dovrebbe concludersi con l’Hackaton mondiale del 2030 in tutti i Paesi in cui è presente l’Unicef. Obiettivo di questa prima edizione (documentata dal regista Mario Piavoli) è di coinvolgere i ragazzi a co-progettare soluzioni a favore della, lavorando con una piattaforma digitale che impiega modelli scientifici basati sull’impiego dell’Intelligenza artificiale.