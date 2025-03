Lanazione.it - Proroga lavori via di Rosano: viabilità normale dal 12 aprile

Ancora una, l’ennesima, per idi via di: la Città Metropolitana ha concesso alla ditta che si sta occupando della messa in sicurezza del movimento franoso sulla Sp34 tra Vallina e Le Gualchiere ulteriori 11 giorni rispetto a quanto già previsto. Inizialmente il cantiere doveva concludersi entro la fine del 2024, poi c’è stata ladi un mese, poi di un altro. L’ultima scadenza era fissata per il 31 marzo, ma ci vuole qualche giorno in più. Il motivo della richiesta da parte della ditta è sempre lo stesso: le forti piogge di questi mesi hanno rallentato i, addirittura costringendo nell’autunno scorso a un cambio di metodologia e di strumentazione. Dopo il lavoro dell’elicottero che ha montato il sistema di barriere, i pendolari della Valdisieve contavano il primodi trovare latornata alla normalità, senza quel senso unico alternato che devono affrontare quotidianamente fin dai primi del luglio scorso.