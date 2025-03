Ilveggente.it - Pronostico St. Étienne-PSG, titolo a un passo: tutte le combinazioni

St.-PSG è una partita della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Incredibile ma vero: c’è una possibilità, neppure tanto remota, che il PSG riesca a laurearsi campione di Francia già al termine di questo fine settimana. Se la squadra di Luis Enrique – in questo momento a +19 sulla seconda – dovesse avere la meglio sul Saint-Etienne e contemporaneamente il Marsiglia perdesse a Reims ed il derby tra Monaco e Nizza terminasse in pareggio allora nella capitale francese potrebbero dare il via ai festeggiamenti per l’ennesimo, il quarto consecutivo ed il tredicesimo della storia del club (nessuno ne ha vinti così tanti in Francia).St.-PSG,a unle(Ansa) – Ilveggente.