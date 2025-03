Ilveggente.it - Pronostico Como-Empoli: vendetta servita e obiettivo raggiunto

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Nonostante quelle che sono state le belle parole e le belle prestazioni che ilè riuscito a fare in questa stagione, la salvezza ancora è tutta da prendere per i lombardi di Fabregas. Che sì, sono evidentemente a buon punto, ma per essere sicuri servono almeno altre tre vittorie nelle 9 partite che rimangono da qui alla fine della stagione. E una potrebbe arrivare già nel pomeriggio di sabato.(Lapresse) – Ilveggente.itL’impegno sulla carta sembra agevole per gli uomini del tecnico spagnolo: non tanto per il fattore campo, che contro l’non può fare la differenza (l’ultima vittoria dei toscani è arrivata appunto in trasferta sul campo del Verona lo scorso 8 dicembre), ma appunto per quello che è lo score della squadra allenata da D’Aversa che dopo una prima parte di stagione davvero entusiasmante si è persa per strada.