Promozione In attesa del big match per Jesina e Fermignanese le ‘trappole’ Marina e Lunano

Sabato i leoncelli ospiteranno i bianco azzurri dell’ex Pierandrei, che si contende con Cordella la leadership dei cannonieri. L’undici di Pazzaglia risponderà domenica nel derby pesareseVALLESINA, 27 marzo 2025 – Restano 270? al traguardo e la corsa per l’Eccellenza tra lae lacontinua.Inizieranno sabato pomeriggio i leoncelli che al Carotti ospiteranno ildell’ ex Pierandrei, cannoniere del girone insieme a Cordella, e proseguirà 24 ore dopo con laospite del. Due impegni non facili che potrebbero presentareassolutamente da evitare.Perchè non si gioca in contemporanea? Perchè i regolamenti consentono queste distinzioni e perchè laè costretta ad anticipare al sabato considerato che l’impianto di gioco la domenica è impegnato per la disputa di un campionato (serie C femminle,Aurora -Spal) che nelle gerarchie ha la precedenza.