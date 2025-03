Ilgiorno.it - “ProFondo“ per dare aiuti economici. Sono destinatarie le famiglie in difficoltà

Può capitare. E se si hanno figli piccoli, un solo stipendio e pochi risparmi in banca, basta una spesa imprevista per soddisfare un urgente bisogno sanitario, sociale oppure educativo per trovarsi in. Nasce da questa evidenza "", il fondo solidale rivolto alleresidenti in uno dei 12 Comuni della Valchiavenna che abbiano un Isee non superiore a 15mila euro e che opera a supporto e integrazione delle varie misure adottate dall’Ufficio di Piano della Comunità montana della Valchiavenna con le realtà del Terzo settore. L’iniziativa, presentata ieri nella sede di Fondazione Pro Valtellina, a Sondrio, è stata promossa nell’ambito di ProPositivi, il progetto realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara e Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione Pro Valtellina, con il consorzio di cooperative sociali Sol.