Iltempo.it - Prodi prima nega, poi "gesto d'affetto". E le falangi del Pd fanno quadrato

Dopo ben quattro giorni di arcigna difesa, le scuse. Per ironia della sorte, quasi tirate per i capelli. A metà pomeriggio arriva la nota vergata da Romano: «Ilche ho compiuto appartiene ad una mia gestualità familiare. Mi sono reso conto, vedendo le riprese, di aver trasportato quasi meccanicamente quelin un ambito diverso». Poi il passaggio, evidentemente tanto difficile da ammettere: «Ho commesso un errore e di questo mi dispiaccio. Ma è evidente dalle immagini e dall'audio che non ho mai inteso aggredire, né tanto meno intimidire la giornalista». E dire che qualche ora, a Bruxelles, il Professore aveva rivendicato fieramente: «Non c'è proprio niente da chiarire. Se si vuole creare un incidente nei confronti di un vecchio professore, lo si faccia pure e io gioisco».