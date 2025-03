Thesocialpost.it - Prodi, perché il video a Dimartedì? Il retroscena clamoroso: “Schlein vuole impallinarlo come i ‘101’ sul Quirinale”

La faida interna al Partito democratico si infiamma dopo il caso che ha coinvolto Romano. Iltrasmesso da, in cui si vede l’ex premier tirare una ciocca di capelli alla giornalista Lavinia Orefici, ha scatenato un’ondata di critiche, trasformando l’episodio in un’opportunità politica per chiridisegnare la leadership del centrosinistra.Leggi anche:tira i capelli alla giornalista, Debora Serracchiani: “Non gli si può chiedere di avere la pazienza di Giobbe”Il nodo della successione e l’ombra diDa mesi, il Nazareno è teatro di una lotta intestina tra chi vorrebbe sostituire Ellye chi, invece, difende l’attuale segretaria. In questo contesto, il nome diera emersopossibile figura di raccordo, un leader temporaneo con il sostegno di esponenti di pesoPaolo Gentiloni.