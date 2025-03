Iltempo.it - Prodi, Pascale: "Scuse tardive. Silvio lo diceva sempre: doppia morale a sinistra"

Leggi su Iltempo.it

«Berlusconi lo: lahaavuto una. Se è lei a commettere errori sono scivoloni, se lo fanno gli avversari sono atteggiamenti da punire severamente e chiedono la gogna mediatica. Si limitano a parlare, gli altri arrivano ai fatti e all'opposizione non si chiedono il perché la destra stia stravincendo in tutto il mondo». Così tuona Francesca, ex compagna diBerlusconi e attivista politica, quando le chiediamo di commentare il gesto di Romanoche ha tirato i capelli della giornalista di Quarta Repubblica Lavinia Orefici.Francesca, da donna come si è sentita nel vedere la scena di? E come ha valutato il silenzio della? «Il silenzio dellaè imbarazzante, unavergogna. L'atteggiamento diè totalmente sbagliato e, se l'avesse assunto un altro personaggio di qualunque partito politico, immagino .