Prodi e i capelli tirati alla giornalista | Mi dispiace ho fatto un errore

"Non c’è proprio niente da chiarire", sparato così, a caldo. Poi, però, la cosa si ingrandisce, diventa un caso politico, con la destra che attacca e grida "vergogna" e la sinistra che cerca di parare i colpi facendo quadrato. Con risultati incerti. Tant’è che in serata, Romano, travolto da quanto avvenuto sabato scorso – quando ha risposto stizzitodomanda di unadi ‘Quarta Repubblica’ sul Manifesto di Ventotene e poi ha finito per tirarle i– ha messo un puntovicenda. "Il gesto che ho compiuto appartiene a una mia gestualità familiare – ha spiegato il Professore –. Mi sono reso conto, vedendo le riprese, di aver trasportato quasi meccanicamente quel gesto in un ambito diverso. Ho commesso une di questo mi dispiaccio. Ma è evidente dalle immagini e dall’audio che non ho mai inteso aggredire, né tanto meno intimidire la".