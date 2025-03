Iltempo.it - Prodi, Dandini non ha dubbi: "Ha sbagliato, gesto offensivo e paternalistico"

Leggi su Iltempo.it

Il caso Romanoè stato lanciato da Lilli Gruber sul tavolo del dibattito in apertura di puntata. "Cominciamo da Romanoe dalla bagarre che si è scatenata negli ultimi giorni. Il professore ha reagito tirando leggermente una ciocca di capelli a una giornalista. Ha detto che ha fatto un errore, che è dispiaciuto e che non ha mai inteso aggredire né intimidire la giornalista", ha riassunto la conduttrice di Otto e mezzo, facendo riferimento al fatto che, alla domanda della giornalista Lavinia Orefici sul Manifesto di Ventotene, l'ex premier ha risposto in maniera sgarbata e con una tirata di capelli e alle scuse del diretto interessato arrivate solamente poco prima della diretta. "Ha fatto bene a dire 'Ho fatto un errore'", ha subito scandito Serena, ospite in studio.