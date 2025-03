Lanazione.it - Processionaria, minaccia primaverile. Come riconoscerla, i rischi per l’uomo e per gli animali

Firenze, 27 marzo 2025 – Con l'arrivo della primavera, oltre ai primi caldi e alle giornate luminose, si ripresenta anche un'insidia spesso sottovalutata: la. Questo insetto, apparentemente innocuo, è invece unaconcreta per l'uomo e glidomestici. Ecco cosa c'è da sapere per, evitarne ie intervenire correttamente in caso di contatto. Giuseppe Fabrizio Turrisi, curatore di Entomologia del Museo della Specola, ci spiega che laè la larva di un lepidottero, la cui specie più comune è quella che si sviluppa sui pini. “Le uova vengono deposte una accanto all'altra, simili a una collanina di perle. Da queste uova nascono le larve, che si sviluppano per mesi, svernano, e formano un nido o un involucro di colonie, che può contenere decine e decine di larve.