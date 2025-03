Juventusnews24.com - Probabile formazione Juve con Tudor, verso il Genoa nessuna rivoluzione? Cosa filtra sul possibile cambio di modulo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24con, tutti gli ultimi aggiornamenti in vista della sfida contro il: si cambierà già il?È iniziata ladi. Il nuovo allenatore ha spesso utilizzato in carriera undirispetto a quello attuale dei bianconeri. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sono stati però pochi gli allenamenti del nuovo mister che per la partite delpotrebbe non cambiare ile rimanere col 4-2-3-1.potrebbe ripartire quindi dalla difesa a quattro e dalla presenza di un trequartista.Leggi suntusnews24.com