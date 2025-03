Ilfattoquotidiano.it - Prime vittorie di Trump, ecco le multinazionali che si spostano ed assumono negli Usa

Quella che Donaldha in corso con “il resto del mondo” è una prova di forza. Gli Stati Uniti sono ancora così potenti e imprescindibili da costringere gli (ex) alleati e i “nemici” a sottostare ai suoi diktat economici, accettando di pagarne i costi? Oppure i meccanismi messi in moto da Washington finiranno per ritorcersi contro gli Usa, isolandoli ed accelerandone il declino relativo?Una vera risposta si avrà solo nel medio – lungo termine. Il breve termine è invece il periodo in cui le politiche commerciali muscolari e le minacce fruttano di più, ovvero prima che “le vittime”, abbiano il tempo per riorganizzarsi e lavorare sulle alternative. E, in effetti, qualche primo risultato, almeno in termini di annunci,lo sta portando a casa.Pochi giorni fa, il conglomerato sudcoreano Hyundai ha, ad esempio, presentato un piano di investimentiUsa da 21 miliardi di dollari.