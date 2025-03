Ilgiorno.it - Prime classi a rischio nei mini Comuni del Lodigiano: in Provincia un tavolo di lavoro col prefetto per cercare delle soluzioni

Lodi, 27 marzo 2025 – I piccolilodigiani soffrono per la mancanza di alunni nellescuole elementari. Un problema che è andato via via crescendo fino a diventare, in alcuni casi, insormontabile. A Corte Palasio (dove gli iscritti erano 8) e Boffalora d’Adda (qui 7) la prima non partirà a settembre, non autorizzata dall’ufficio scolastico visto il mancato raggiungimento della quota 15 prevista dalla normativa in vigore. Proprio per questo, stamattina, ladi Lodi ospiterà un primo incontro dedicato al tema. Parteciperanno diverse istituzioni ed enti territoriali, tra cui il presidente dellaFabrizio Santantonio, ilEnrico Roccatagliata, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Marco Fassino e rappresentanti dell’Anci Lombardia. Preoccupazioni A farsi portavoceistanze dei piccolidel territorio sarà Livio Bossi, sindaco di Boffalora d’Adda e presidente neoeletto dell’Associazione deidel(Acl).