Ilfattoquotidiano.it - Prima Magnesi, poi Vianello, Squeo e Zucco: da aprile a giugno la boxe italiana prova a uscire dall’anonimato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Con il match di Michaelcontro il francese Khalil El Hadri, valevole per il Wbc Silver dei Superpiuma, appena uno scalino sotto al mondiale che più conta nella, inizia una stagione pugilistica nella quale il movimento italiano proverà adda una stagnazione lunga nove anni: è dal 2016 infatti che l’Italia non esprime un campione del mondo in uno dei quattro principali enti. Si disputeranno nei prossimi mesi alcuni incontri di notevole importanza per i pugili italiani. Sarà una veravera pugilistica o è un solo accenno di cambio di stagione?venerdì 28 a Valmontone, vicino Roma, ha una sorta di semifinale mondiale, la vittoria potrebbe portarlo in America a giocarsi il Wbc mondiale.è già stato campione del mondo di questa categoria per la sigla Ibo, riconosciuta dalla federazione, ma che non vale la più prestigiosa Wbc.