Romadailynews.it - Previsioni Meteorologiche per Venerdì 28 Marzo 2025

Roma e ProvinciaPer la giornata di28, lemeteo per Roma e i comuni della sua provincia indicano condizioni di cielo in gran parte nuvoloso, con temperature minime attorno ai 9°C e massime che possono raggiungere i 18°C.Regione LazioNella regione Lazio, si prevede una giornata con cielo prevalentemente nuvoloso e possibili precipitazioni, in particolare nelle zone interne e appenniniche. Le temperature minime saranno intorno ai 6°C, mentre le massime potranno raggiungere i 17°C. ?per l’ItaliaA livello nazionale, il Centro Italia, incluso il Lazio, seguirà il quadro descritto, caratterizzato da un’alternanza tra schiarite e brevi episodi di precipitazioni. Le temperature saranno miti, oscillando tra 11°C e 17°C a seconda delle zone e delle specificità locali.