It.newsner.com - Presidente ucraino Volodymyr Zelensky: ”Putin morirà presto”

Leggi su It.newsner.com

In una recente intervista, ili ha accusato ilrusso Vladimirdi aver adottato una linea dura.Le attività e la salute del 72ennerusso, Vladimir, hanno sollevato molte domande e speculazioni negli ultimi mesi. Ili ha preso una posizione forte in una recente intervista con i media in Francia.”Lui (, questo è un dato di fatto e allora sarà tutto finito”, ha dichiaratoi in un’intervista al Kyiv Independent.Nel corso degli anni,ha cercato di mantenere la sua immagine mascolina in vari modi, ma negli ultimi anni sono circolate voci sulla sua salute. Le immagini di un volto gonfio, di una gamba che si contrae e di occhi che sanguinano non hanno fatto altro che alimentare le speculazioni.