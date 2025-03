Ilrestodelcarlino.it - Presi due ricercati. Uno con condanna per violenza sessuale

La polizia ha arrestato due uomini in esecuzione dei relativi provvedimenti per la carcerazione emessi dall’autorità giudiziaria. Nelle ultime settimane gli investigatori della Squadra Mobile una serie di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alla ricerca di soggetti latitanti. Nel pomeriggio del 25 marzo, i poliziotti all’esito di una serie di appostamenti hanno individuato e arrestato in prossimità del porto, un cittadino extracomunitario, in regola con le norme sul soggiorno, destinatario di un ordine di cattura per la carcerazione, dovendo espiare unaemessa dal Tribunale di Ravenna a due anni di reclusione per reati relativi agli stupefacenti. Poche ore dopo gli agenti della Mobile, durante un appostamento nelle vicinanze di un’abitazione del centro, hanno arrestato un secondo uomo, cittadino italiano, che risultavato in via definitiva dal Tribunale di Bologna a un anno di reclusione, perché riconosciuto responsabile di unaconsumata nel settembre del 2021.