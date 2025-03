Lanazione.it - Prato, le richieste dei tifosi: "Progetto sportivo serio. E un impianto all’altezza"

Leggi su Lanazione.it

La città si divide su Stefano Commini, mentre molto meno su quelle che devono essere le necessità per il futuro del: avere una squadra e uno stadiodella storia della società e della piazza. Le recenti dichiarazioni del presidente biancazzurro, così come il suo operato da quando (era il 2021) ha in mano il sodalizio laniero, stanno facendo discutere e spaccando l’opinione pubblica. Da una parte c’è chi apprezza gli sforzi dell’imprenditore romano. "Commini andrebbe ammirato, perché sta facendo quello che può. Resterà al timone perché nessun imprenditore – almeno a livello locale – è interessato a rilevare la società", il commento di Piero Palloni. Per Flavio Gori, "è impensabile che con le sue sole forze Commini riesca a portare ilin Serie C. Purtroppo, l’imprenditoria cittadina non lo ha mai sostenuto e non mi sembra ci siano acquirenti all’orizzonte.