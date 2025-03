Lanazione.it - Prato: aziende sotto sequestro per sfruttamento di lavoratori a nero, tre imprenditori arrestati

, 27 marzo 2025 –tredie Carmignano: a seguito di varie investigazioni sono stati individuati complessivamente 25irregolari, tutti in condizioni di clandestinità sul territorio. I tre(un uomo, classe 1966, e due donne, rispettivamente nate nel 1974 e nel 1986) di nazionalità cinese sono stati tratti in arresto perdel lavoro, occupazione di stranieri privi di permesso di soggiorno e intermediazione illecita. Sono state calcolate sanzioni per un totale di 135mila euro e ammende per oltre euro 32mila euro. I, tutti occupati a, erano privi di qualsiasi tutela retributiva, previdenziale e assistenziale. Vi erano violazioni sia in materia di orari di lavoro, con turni stremanti, sette giorni su sette, ogni settimana, per un orario decisamente superiore a quello previsto dalla normativa vigente, sia in materia di retribuzione la quale era palesemente inadeguata rispetto la quantità e la qualità del lavoro eseguito.