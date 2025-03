Amica.it - Power Bob: il caschetto pari per le donne di potere over 60 (come Kris Jenner)

Se c’è una celeb che conosce bene ogni mossa per non passare inosservata, questa è sicuramente. Dal suo intuito negli affari fino ai suoi iconici tagli capelli corti60, la matriarca del clan Kardashian-ha sempre trasformato il personal branding in una vera e propria forma d’arte. Portandola in giro per il mondo, nei reality e sui red carpet. La sua ultima trovata per ribadire a tutti che lei è una donna di? Un nuovo taglio capelliBob: un, liscio, ultra-preciso e con le punte “affilate”, scelto per un matrimonio di famiglia ma svelato solo qualche giorno fa su Instagram.Tagli capelli60: ilBob in stileInutile sottolineare quanto, tra tutti i tagli capelli60 che poteva scegliere, il nuovoBob disegni un netto distacco rispetto al solito taglio capelli corto donna che ha sfoggiato per anni e che l’ha resa un’icona.