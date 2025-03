Sololaroma.it - Post Ranieri, Capello: “Serve qualcuno in grado di capire la Roma”

Leggi su Sololaroma.it

Il presente sorride per la, chiamata però al tempo stesso a costruirsi un futuro roseo. I giallorossi sono riusciti a rialzarsi nell’arco di questo inizio 2025, grazie ad una serie di prestazioni convincenti. Il merito va attribuito ad un uomo, che ha ereditato una nave prossima ad affondare portandola verso un porto sicuro. Stiamo parlando, ovviamente di Claudio, che ha ridato serenità e tranquillità ad un ambiente finito nel caos prima del suo arrivo. Il coach di Testaccio, però, entrerà a far parte della dirigenza al termine della stagione ed andrà sostituito con un profilo di alto livello.Alla luce dei WEmbrace Awards, Fabioha parlato proprio della nuova guida tecnica dei capitolini, come riportato da Tuttomercatoweb: “Se sarò io? L’allenatore non lo farò più, vista l’età.