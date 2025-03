Puntomagazine.it - “Possa io andare oltre” di Luna Badawi: abbandonare quelle zavorre che ci impediscono di volare

Un viaggio interiore verso l’accettazione e la scoperta di séCasa Editrice: Gemma EdizioniGenere: Narrativa contemporaneaPagine: 138Prezzo: 16,00 €Codice ISBN: 979-1281403369presenta la storia di una presa di consapevolezza e di un’evoluzione interiore nel romanzo “io”, narrato in prima persona dalla protagonista Batool. L’opera è ambientata a Firenze: Batool, ventisei anni, ha una sorella gemella, Lina, che è identica a lei nell’aspetto ma è il suo opposto a livello caratteriale. Le due giovani sono una seconda generazione italiana di origini arabe: la loro madre è infatti libanese, e il loro padre è egiziano. Nonostante sia nata in Italia, Batool avverte forte dentro di lei la sensazione di non avere un’identità salda e definita, come se, appartenendo a così tante culture differenti, alla fine ella non appartenga a niente e che non valga granché – «Continuo ad affogare nel flusso delle mie riflessioni, interrotta da altri pensieri sempre cupi e meschini.