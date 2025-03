Ilrestodelcarlino.it - "Positiva la disponibilità di tutti. Ora servono certezze sui tempi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un incontro tanto atteso dal Comitato, quello che si è tenuto, lunedì sera, al Teatro Consorziale di Budrio. Un’occasione importante in cui i cittadini hanno potuto fare le loro domande sull’alluvione e su cosa aspettarsi alle istituzioni locali. Dal Comitato hanno così commentato l’incontro: "Molte le note positive di quanto sentito al Consorziale. Intanto c’è stata grande affluenza ed è un fattore positivo. Grande è stata lada parte di, è stato dedicato molto tempo ai presenti senza mettere fretta a nessuno, e questo è stato il segnale che le istituzioni tutte stanno prendendo seriamente la questione. I tecnici intervenuti ci sono sembrati molto preparati e non abbiamo più la sensazione che siamo allo sbando, ma da oggi ci sembra di poter confidare sul fatto che sono in corso piani seri di riassetto del territorio portati avanti con competenza.