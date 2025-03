Ilrestodelcarlino.it - Porto Fuori, i disagi per i negozi. L’appello di Confesercenti: "Palazzo Merlato valuti degli aiuti"

Diversi bar, un minimarket, una macelleria,di vivaismo e di arredamento, pizzerie anche da as, saloni da parrucchiera e da barbiere e molte altre. Attività, quelle di, rimaste isolate da quando è partito il cantiere per rifare il ponte sulla Classicana in via Stradone, lo scorso 19 ottobre. E che soffrono per questo. Come noto è stata creata una bretella per le auto aperta dalle 6 alle 22, ma solo in direzione Ravenna-: andare dal paese alla città richiede un notevole allungamento del percorso. E la riapertura della strada, fissata inizialmente per il 31 marzo, è stata posticipata: attualmente si parla di fine aprile. Ieri anchecon una nota ha fatto presenti iper il tessuto economico, chiedendo al Comune di "vigilare sulla tempistica e di valutare, qualora si prolungasse oltremodo, strumenti per calmierare ilo imprenditoriale, ad esempio esentando le attività interessate dal pagamento dei tributi comunali".