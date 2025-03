Lanazione.it - Porta del Foro: Nuova Accoppiata con Rossi e Vitellozzi per la Giostra

Svolta adelche cambiae mette in campo i giovani. Ina difendere i colori giallocremisi saranno Francesco, detto Tallurino, e il debuttante Matteo, 26 anni, che nelle prove generali ha già fatto vedere ottime cose e che il capitano giallocremisi Diego Giusti aveva dichiarato, pochi giorni fa al nostro giornale, "pronto per correr".e ancora un debutto anche nella prova generale, dove a sfidare il Buratto sarà il solito Niccolò Scarpini, ma affiancato dal giovanissimo Giulio Vedovini che ha da poco compiuto 16 anni, età minima per galoppare sulla lizza di piazza Grande. Un ragazzo cresciuto "a pane e" con il padre Enrico,tore e ora anche allenatore, sul qualedelpunta moltissimo. Davide Parsi, messo fuori dalla, ha deciso di rescindere il contratto con San Lorentino, dopo averlo appena rinnovato a novembre.