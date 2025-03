Puntomagazine.it - Porta Capuana: perseguita e tenta di aggredire dei condomini. Un 52enne tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Arreper atti persecutori e minacce aggravate: sequestrate armi improprieNella tarda serata di ieri, ladihainunper atti persecutori e minacce aggravate.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso uno stabile per la segnalazione di un uomo che stava minacciando delle persone.I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da duei quali, indicando il soggetto in questione, che nel frattempo si era barricato all’interno dell’ex portineria dello stabile, hanno raccontato che lo stesso, come già avvenuto in precedenti occasioni, li aveva dapprima minacciati con un bastone di legno per poire di colpirli con un martello ed una spada.